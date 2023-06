PESCARA: INCIDENTE TRA SCOOTER E AUTOCARRO, GRAVE 19ENNE, FERITA 15ENNE

PESCARA – Un diciannovenne di Pescara è ricoverato in gravi condizioni in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra uno scooter e un autocarro avvenuto nella notte sul lungomare, nel capoluogo adriatico.

Lo scooter su cui viaggiava il giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo per la raccolta dei rifiuti, all’altezza dell’incrocio con viale Muzii.

Soccorso e trasportato in ospedale, il ragazzo ha riportato un politrauma: è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Ferita in modo meno grave una quindicenne che era sullo scooter con lui. Rilievi e accertamenti in corso da parte della Polizia stradale di Pescara.