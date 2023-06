PESCARA: INCONTRO STUDENTI DEL ‘MICHETTI’ A 50 ANNI DAL DIPLOMA

PESCARA – Si sono incontrati in 15, dopo 50 anni, per festeggiare l’anniversario del diploma di Segretaria d’Azienda conseguito nel 1972.

Sono gli allievi, classe 3a sezione D, dell’Istituto ‘Francesco Paolo Michetti’ di Pescara i quali sebbene sia trascorso mezzo secolo, hanno avuto ancora il piacere di rivedersi ed incontrarsi presso il ristorante ‘La Playa’ in piazza le Laudi alla Pineta, per ricordare gli anni trascorsi tra i banchi scolastici che sono quelli più spensierati e indimenticabili della vita. A parte alcune assenze giustificate, si sono incontrati in 15: 11 alunni e 4 professori.

Erano presenti: Palmina De Simone, Paola Zappon, Wilma Trivellone, Antonietta Zappalorto, Costanza Dolcezza, Angela Foschi, Dina Mariotti, Dora Fongoli, Maria Concetta De Cesaris, Rosanna Giancaterino e Silvana Di Camillo.

Professori presenti: Silvana De Bartolomeo, Marifiore Cappola, Antonio Appignani, Michele Valerio.