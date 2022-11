PESCARA – Incursione questa notte nel Mediamuseum di piazza Alessandrini a Pescara. Dopo aver divelto una delle porte i malintenzionati non hanno fatto in tempo a rubare nulla, perchè messi in fuga visto dall’allarme.

Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando.

Commenta Carla Tiboni, presidente del Mediamuseum: “Un episodio preoccupante, figlio del degrado e l’abbandono di piazza Alessandrini, dove di sera tante persone si riuniscono a bere e consumare droga”