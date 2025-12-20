PESCARA: INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA IL 22 DICEMBRE, “LAVORI PER EVITARE BLACKOUT ALLE FESTE”

PESCARA – “I lavori annunciati da E-distribuzione in alcune strade dei Colli sono urgenti e finalizzati a rimuovere una possibile causa di guasto, in modo da mettere in sicurezza la zona nel periodo di festa. Rinviarli, per evitare il rischio di interruzione dell’energia elettrica, potrebbe voler dire aumentare il rischio di black out a Natale o nei giorni successivi, compreso Capodanno, per cui E-distribuzione ritiene indispensabile effettuarli, a tutela della popolazione e delle attività, e assicura che farà in modo di concludere l’intervento nel minor tempo possibile, ben comprendendo le esigenze di chi lavora, che mi sono premurato di rappresentare”.

Lo spiega, in una nota, il sindaco di Pescara Carlo Masci dopo aver preso contatti con E-distribuzione, su istanza di alcuni cittadini della zona, per avere chiarimenti sui lavori annunciati per il 22 dicembre, capirne meglio le finalità e sollecitare una rapida conclusione, tenendo conto che si tratta di giorni di festa.

“Attraverso l’intervento in questione si punta ad incrementare la disponibilità di carico della rete attuale, per andare incontro alle maggiori necessità tipiche dei giorni di festa. Se ci fosse un blackout, i danni sarebbero non indifferenti per cui E-distribuzione mira proprio ad evitare che accada quanto già avvenuto in passato quando si sono verificati cali di tensione”, continua il sindaco.

“E-distribuzione mi ha spiegato di aver pianificato appositamente questo lavoro nella giornata di lunedì e nelle ore mattutine, che rappresentano la fascia di minor lavoro per le attività. L’auspicio è che tutto termini entro la mattinata di lunedì, come mi è stato annunciato da E-distribuzione che farà di tutto per limitare i disagi, purtroppo indispensabili per scongiurare il peggio nei prossimi giorni”.