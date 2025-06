PESCARA: INTERVENTO IN VIA ORAZIO, ASSISTENZA A SENZATETTO E BONIFICA AREA PER AVVIO LAVORI

PESCARA – Operazione di bonifica in via Orazio, nell’area situata sotto al cosiddetto ponte di ferro, dove bivaccavano alcuni senza fissa dimora, ai quali è stata fornita assistenza.

Ad effettuarla, questa mattina, la Polizia Locale di Pescara, sotto il coordinamento del comandante Danilo Palestini, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, ha effettuato un’

L’intervento – si legge in una nota – si è svolto in modo ordinato: le quattro persone presenti in quell’area, che sono state identificate, hanno ricevuto assistenza sanitaria sul posto. Una di loro è stata condotta in ospedale per accertamenti, grazie all’intervento della Croce Rossa Italiana. Hanno partecipato anche gli operatori dell’associazione “On the road”, che operano per strada per conto del Comune, che hanno offerto una sistemazione agli altre tre presenti. C’erano, inoltre, gli addetti di Ambiente Spa, che hanno provveduto alla pulizia completa della zona.

A seguito della bonifica, l’area è stata immediatamente cantierizzata per consentire ad ACA Spa di avviare, a partire da lunedì 30 giugno e fino al 7 luglio 2025, i lavori di ripristino del marciapiede e della pista ciclabile.

Per tutta la durata del cantiere sarà in vigore il divieto di transito ciclabile e pedonale, nonché di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di banchina sud compreso tra via Orazio e via Lago di Campotosto.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto ringraziare tutti gli operatori impegnati oggi nell’area di via Orazio: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Polizia Locale, al Comandante Palestini e a tutte le realtà che hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’intervento. È fondamentale assicurare il decoro urbano e la sicurezza degli spazi pubblici, ma lo è altrettanto garantire rispetto e assistenza a chi si trova in difficoltà e non ha una casa, anche se spesso ci sono persone che rifiutano di lasciare la strada”.

“L’operazione di oggi rappresenta un esempio di come si possa unire l’efficienza operativa alla sensibilità sociale, con l’obiettivo di costruire una città più vivibile per tutti e sempre più attenta alle esigenze degli ultimi. Un lavoro che non è mai occasionale, ma praticamente quotidiano. Ogni giorno siamo in strada per collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini pescaresi, nell’ambito elle competenze della Polizia Locale. Come noto abbiamo anche avviato una serie di progetti per offrire una casa e una nuova prospettiva di vita a chi si è ritrovato in strada, per un motivo o per un altro, e i risultati ottenuti fino ad oggi sono molto lusinghieri”.