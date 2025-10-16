PESCARA: INTOSSICAZIONE AL LICEO MARCONI, QUATTRO RICOVERATI, SCUOLA EVACUATA

PESCARA – Intervento di emergenza questa mattina al liceo statale Marconi di Pescara, dove si è verificata un’intossicazione di sostanza ancora da identificare.

Al momento – fa sapere in una mota la Asl – risultano quattro pazienti trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara di cui una professoressa, tutti in condizioni non gravi.

Alcuni episodi di malessere sono stati segnalati anche tra i Vigili del Fuoco intervenuti.

La scuola è stata immediatamente evacuata e sul posto sono intervenute le squadre del 118 della Asl di Pescara, che hanno attivato il “protocollo di maxiemergenza” e allestito un posto medico avanzato davanti all’istituto.

Sono stati impiegati tre medici del 118, 3 infermieri, 20 soccorritori e 5 ambulanze, coordinati dalla Centrale operativa e dal direttore del dipartimento emergenza-urgenza della Asl Aurelio Soldano.

“Dai riscontri effettuati e dalle informazioni acquisite, non è stata confermata la presenza di ammoniaca, inizialmente ritenuta la possibile causa dell’irritazione. Le analisi finora effettuate non hanno evidenziato alcuna positività a tale sostanza. Sulla base delle valutazioni attuali, si tratterebbe dell’inalazione di una sostanza irritativa non ancora identificata”, riferisce l’Asl di Pescara in una nota di aggiornamento, precisando anche che “non è presente un laboratorio di chimica all’interno dell’Istituto, come in precedenza erroneamente riportato”.

AGGIORNAMENTO