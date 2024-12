PESCARA: INVESTITA ALL’USCITA DA SCUOLA, OPERATA 15ENNE

PESCARA – È stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico la quindicenne che ieri, dopo essere uscita da scuola, a Pescara, è stata investita da un’automobile, mentre attraversava la strada per raggiungere il padre.

La ragazza è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata: le sue condizioni restano gravissime.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13:15, in via Falcone e Borsellino. A investirla è stata una Volkswagen T-Roc condotta da un uomo di 41 anni che si è subito fermato a prestare soccorso. Tempestivo l’intervento del 118.

All’arrivo dei soccorritori la ragazzina era in arresto cardiaco; le manovre rianimatorie sono andate avanti per più di mezz’ora, finché la quindicenne non si è ripresa. Poi la corsa in ospedale e il ricovero in Rianimazione.

Intanto, proseguono gli accertamenti della Polizia municipale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per appurare se l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali o nei pressi.

La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo.

Il conducente dell’auto, al quale è stato sequestrato lo smartphone per tutti gli accertamenti del caso, è indagato per lesioni gravi.