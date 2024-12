PESCARA: INVESTITA APPENA USCITA DA SCUOLA, RAGAZZA RICOVERATA IN GRAVISSIME CONDIZIONI

PESCARA- Una ragazza di 15 anni, studentessa delle scuole superiori, è finita in condizioni gravissime all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un’automobile.

L’incidente è avvenuto a Pescara, in via Falcone e Borsellino, intorno alle 13.15.

La ragazzina era appena uscita da scuola e stava attraversando la strada, quando è stata travolta da un’auto.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118: inizialmente sembrava non ci fossero più speranze, ma il personale sanitario è andato avanti a lungo con le manovre rianimatorie, fino a che la giovane non si è ripresa ed è stata poi trasportata in Pronto soccorso.

Accertamenti a cura della Polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e i soccorsi.

La ragazza, una volta stabilizzata in Pronto soccorso, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Domenico Pettinari, che rileva “l’assenza di controlli all’uscita di un numero considerevole di scuole cittadine di ogni ordine e grado. Riteniamo che davanti a tutte le scuole e dico tutte, non solo alcune, frequentate da minori – sottolinea – dovrebbero essere predisposti dei servizi di vigilanza da personale della polizia locale o da vigilantes negli orari di ingresso e di uscita per agevolare l’attraversamento della strada in sicurezza. Inoltre – conclude – riteniamo che in alcune strade con isola pedonale, a ridosso degli orari di ingresso e uscita dalle scuole, dovrebbe essere vietato il transito di corrieri e camion per consegna merci”.