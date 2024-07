PESCARA – Tragedia scampata per miracolo a Pescara: un autobus di linea della Tua ha investito un ragazzo nei pressi della stazione. E’ stato subito soccorso, e le sue condizioni non sono per fortuna gravi.

Come riferisce Rete8, il giovane stava giocando con gli amici quando la palla è finita in strada. Nel tentativo di recuperarla non si sarebbe accorto dell’arrivo, direzione nord-sud, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, di un autobus.