PESCARA: INVESTITO DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, GRAVE 65ENNE

25 Settembre 2025 12:15

Pescara - Cronaca

PESCARA – Un uomo di 65 anni è finito in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile, mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto questa mattina, in via Monte Faito, a Pescara.





Secondo una prima ricostruzione, l’automobile, guidata da un uomo di 37 anni, percorreva la strada in direzione Colli – ospedale, quando ha travolto il pedone, che stava attraversando.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il 65enne in ospedale.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Pescara.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. PESCARA: INVESTITO DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, GRAVE 65ENNE
    PESCARA - Un uomo di 65 anni è finito in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre a...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: