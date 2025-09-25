PESCARA: INVESTITO DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, GRAVE 65ENNE

PESCARA – Un uomo di 65 anni è finito in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile, mentre attraversava la strada.
L’incidente è avvenuto questa mattina, in via Monte Faito, a Pescara.
Secondo una prima ricostruzione, l’automobile, guidata da un uomo di 37 anni, percorreva la strada in direzione Colli – ospedale, quando ha travolto il pedone, che stava attraversando.
Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il 65enne in ospedale.
Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Pescara.
- PESCARA: INVESTITO DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, GRAVE 65ENNEPESCARA - Un uomo di 65 anni è finito in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre a...