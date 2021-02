PESCARA: IRA SINDACATI, “DECINE DI CORSE AUTOBUS URBANE TAGLIATE!”

PESCARA – Decine di corse di autobus urbani tagliate a partire da oggi 22 febbraio, nella città di Pescara. La denuncia arriva dai consiglieri comunali di centrosinistra Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli.

“A partire da oggi sarà più difficile raggiungere il centro o i principali poli di servizi a bordo del trasporto pubblico” spiegano i consiglieri comunali, “e benché l’utilizzo sia ovviamente ridotto in queste settimane, la riduzione delle corse colpisce l’utenza più debole senza neppure un preavviso, che da oggi si ritroverà molte meno corse. Non vorremmo che questa accetta faccia da apripista per un taglio permanente delle corse all’interno dell’area urbana pescarese: chiediamo garanzie al sindaco e alla Regione Abruzzo”. I tagli riguardano specialmente le zone periferiche, con la soppressione di due corse (12 e 38) e la forte riduzione di molte altre.

Ecco i tagli segnalati dai consiglieri: Linea 4: la frequenza passa da 30′ a 60′, Linea 4/: da 17 a 12 corse; Linea 12: soppresse tutte le 18 corse previste: Linea 8: tagliate 2 corse, Linea 11: tagliate 8 corse, Linea 13: tagliate 16 corse, Linea 14: tagliate 10 corse, Linea 16: tagliate 3 corse, Linea 38: tagliate tutte le 27 corse.

Download in PDF©