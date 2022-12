PESCARA: ITALIA NOSTRA CONTRO IL COMITATO VIA, “NIENTE VERIFICHE SU UN PALAZZO DI 60MILA METRI CUBI”

PESCARA – “Basta spacchettare l’area in lotti più piccoli e farli passare uno alla volta all’ esame regionale. Da tecnici sono diventati contabili in quel Comitato: hanno letto le memorie di chi aveva obiezioni da fare, hanno ascoltato le osservazioni e poi in due righe, ignorando del tutto quelle argomentazioni senza contestare nessuna di esse, hanno avallato lo stratagemma del Comune: un pezzo alla volta passerà tutto”. Lo afferma Italia Nostra in una nota in cui accusa il comitato V.i.a.. in riferimento al palazzo della Regione di 60mila metri cubi.

“Ognuno può vedere, invece”, dice la nota, “che la questione aree di risulta unitaria e indivisibile, e rappresenta una emergenza ambientale ed urbanistica al centro di Pescara. Il Comitato, come le tre scimmiette non sente, non vede e non ha parlato nemmeno durante le audizioni per colloquiare con chi si è rivolto ad esso chiedendo conoscenza e partecipazione. Coprire in questo modo gli Enti locali è il contrario della funzione a cui sono chiamati. Valuteremo se fare ricorso; comunque ci prepariamo a porre la questione nelle prossime occasioni e soprattutto in sede di Valutazione Ambientale Strategica di cui abbiamo chiesto la applicazione”.