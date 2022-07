PESCARA: IVANA SPAGNA IN CONCERTO AL LIDEO DELLE SIRENE

PESCARA – Cena spettacolo con Ivana Spagna in concerto live al Lido delle Sirene – Café Les Paillotes di Pescara.

L’appuntamento è per domani, venerdì 8 luglio, alle ore 21, “con un evento che ha tutto il sapore dell’estate e dei ricordi più belli”, si legge in una nota.

“Torna il format di successo, ormai collaudato da anni, all’insegna della buona cucina e soprattutto della buona musica. E venerdì sera a calcare la scena sarà una delle artiste italiane più amate, anche all’estero”.

Spagna ha raggiunto la notorietà grazie al tormentone Easy Lady dell’86, che entra in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei. Nel 1987 raggiunge con Call Me il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra. Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar (nel 1987 con Dance Dance Dance), ha conquistato anche la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 grazie al brano Gente come noi. Con oltre 11 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla Federazione industria musicale italiana il Disco d’Oro alla carriera, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e fuori dal Bel Paese.

Per info e prenotazioni, chiamare il numero 393/9675410.