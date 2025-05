PESCARA JAZZ: SOSPIRI, “GRANDE CARTELLONE MA ORA SERVE UNA LEGGE REGIONALE PER SUPPORTARE L’EVENTO”

PESCARA – “Il Pescara Jazz, che quest’anno compie 53 anni di storia e di grandi eventi, va sostenuto con una specifica legge regionale che gli garantisca un supporto economico costante, al pari di altri grandi eventi come il Premio Flaiano. Chiedo dunque che il sindaco Masci ci inoltri una apposita richiesta che io sicuramente raccoglierò per dare stabilità odierna e futura a una rassegna che lo merita senza ombra di dubbio”. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri nel corso della Conferenza stampa svoltasi oggi per presentare il Cartellone della 53esima edizione del Pescara Jazz.

“L’Ente Manifestazioni Pescaresi, che a sua volta celebra i suoi primi 75 anni di vita – ha detto il Presidente Sospiri – è riuscita ad allestire un rilevantissimo Cartellone di appuntamenti, seppur attraversi, come tutto il mondo della Cultura, difficoltà generalizzate che non derivano da proprie responsabilità, ma sono determinate dalle finanziarie e dalle richieste di Stato e Governo con le quali rischiamo di registrare le maggiori contrazioni proprio su temi importanti come la cultura e il turismo, contrazioni che invece non si hanno sulle opere pubbliche, grazie ai fondi PNRR e ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e che sono un errore per una città come Pescara che ha una forte attrazione turistica”.

“Vi sono due elementi di cui oggi dobbiamo tenere conto: innanzitutto che siamo arrivati alla 53esima edizione e che a causa delle problematiche che stiamo risolvendo, ovvero la mancata disponibilità del Teatro d’Annunzio, per il quale abbiamo trovato alla velocità delle luce ingenti risorse per metterlo a posto a dimostrazione della storicità del luogo, abbiamo bisogno di uno spazio. Con l’Ente Manifestazioni Pescaresi inauguriamo un nuovo spazio al porto turistico, l’Arena, che potremo usare anche per altre iniziative, ma intanto questo comporta dei costi, imprevisti, imprevedibili e aggiuntivi. E allora credo che al pari di grandi manifestazioni già oggi oggetto di leggi regionali, anche il Pescara Jazz abbia il sacrosanto diritto, come i Premi Flaiano, di avere una sua puntuale legge, perché non credo ci sia una manifestazione di musica alta che possa vantare 53 anni di storia e del passaggio dei più grandi artisti di jazz mondiale”.

“Poi c’è in più un motivo emergenziale, ovvero che che quest’anno senza una sede propria la manifestazione si deve dotare di un allestimento, che fa salire i costi, e credo che il sindaco debba inviarci una nota, che io sicuramente raccoglierò, e ci chieda l’approvazione di una specifica legge per oggi e per il futuro del Pescara Jazz, perché credo che lo meriti”.