PESCARA: LA DENUNCIA DI PETTINARI, “IN ARRIVO UNA DELIBERA CHE PREVEDE L’AUMENTO DELLA TARI”

PESCARA – “Con proposta di delibera di consiglio nr. 58 del 14//5/2025, che verrà discussa martedì prossimo in commissione finanze, per poi passare in consiglio, vengono aumentate le tariffe della TARI per tutte le categorie in riferimento all’annualità 2025 . Questa ennesima stangata nei confronti di famiglie e imprese peserà come un macigno sulle tasche della nostra collettiva’ . Lo afferma Domenico Pettinari presidente movimento politico pettinari per l’Abruzzo e consigliere comunale di opposizione.

“Con questa delibera”, dice, “vengono approvate le nuove tariffe che decorrono a partire dal 1 gennaio 2025 , quindi retroattivamente, e senza nessuna attenzione verso le fasce deboli che verranno comunque colpite proporzionalmente come tutte le altre fasce della popolazione . Diamo alcuni dati. Con la precedente tariffa, in vigore fino al 2024, le entrate totali per il comune, ammontavano a 26.672.269 euro , con la nuova tariffa, a partire dal 2025, le entrate per l’ente, ammonteranno a 27.240.804 euro . Insomma oltre mezzo milione di euro di incasso in più per le casse comunali e quindi oltre mezzo milione di euro in più di tasse per le famiglie pescaresi che si troveranno a pagare una TARI più alta già a partire dal prossimo mese di giugno perché , ricordiamo, le scadenze per il pagamento della TARI prevedono : 16 giugno, prima rate, o possibile versamento in unica soluzione, 31 luglio versamento seconda rata, 30 settembre pagamento terza rata, 30 novembre pagamento quarta rata”.

“Questa ulteriore mazzata economica per i cittadini pescaresi proprio non ci voleva soprattutto se si pensa che i cittadini e le piccole imprese vivono una crisi senza precedenti che non consente, in molti casi, di regolarizzare già le tante tasse presenti . Ulteriori aumenti andrebbero ad aggiungersi a situazioni di sofferenza insostenibili e costringerebbero diverse attività ad entrare in crisi e chiudere i battenti . Il mio gruppo civico si opporrà con tutti i mezzi a questo provvedimento vergogna e annuncia battaglia in commissione e in consiglio che , in caso di mancato ravvedimento dell’amministrazione che può concretizzarsi solo con il ritiro immediato della delibera, si concluderà con un voto contrario” .

“Chiediamo comunque, già da ora, al Sindaco, di ritirare il provvedimento e fare un atto di ascolto verso le istanze dei tanti cittadini . Questa amministrazione si sta contraddistinguendo come l’amministrazione delle tasse, degli aumenti e dei balzelli continui se si pensa al recente aumento della tassa di soggiorno e non solo , una amministrazione che solo a parole fa propaganda e poi nei fatti mette costantemente le mani nelle tasche dei pescaresi . Si facciano da parte e lascino governare chi tiene davvero ai bisogni dei nostri cittadini perché serve a poco sbandierare una bandiera blu e poi, di nascosto, mettere le mani nelle tasche dei cittadini aumentando le tasse comunali”.