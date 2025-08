GDF PESCARA: POTENZIATO CONTROLLO ECONOMICO TERRITORIO PER LA STAGIONE ESTIVA

PESCARA – Potenziamento dei servizi di vigilanza per il controllo economico del territorio, che potrà contare anche per questa stagione estiva sulla presenza di ulteriori uomini e donne che saranno impiegati presso il Gruppo di Pescara e la Tenenza di Popoli Terme.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che il comandante provinciale della Guardia di finanza di Pescara, Giuseppe Lopez, ha ricevuto oggi i finanzieri, giunti in rinforzo dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, frequentatori del secondo anno del 95° corso allievi marescialli “Argentera III”.

“Con la stagione estiva, soprattutto in queste settimane, i Comuni della Provincia di Pescara vedono aumentare notevolmente il numero delle presenze grazie alla grossa attrazione turistica, sia delle zone montane che costiere – viene sottolineato – I reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Pescara sono di conseguenza fortemente impegnati ad assicurare al massimo la presenza sul territorio per far sì che tutti, cittadini e vacanzieri, possano trascorrere in tranquillità i giorni di festa a garanzia del pieno ed effettivo esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati”.

Al termine dell’incontro il comandante provinciale ha sottolineato “l’importanza del ruolo del Corpo nel dispositivo di prevenzione della criminalità, soprattutto di quella economico-finanziaria, ed ha rivolto un particolare saluto ai giovani finanzieri, formulando i migliori auspici per le attività di servizio che svolgeranno”.