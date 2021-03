PESCARA, LADRI ENTRANO NELLA SEDE DEL CONI E RUBANO 100 EURO: LOCALI A SOQQUADRO

PESCARA – La notte scorsa due ladri sono entrati nella sede Coni situata in via Botticelli, a Pescara, mettendola a soqquadro e rubando un centinaio di euro.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i malviventi hanno passato al setaccio ben quattro piani dell’edificio, dal secondo al quinto piano, evitando accuratamente il piano terra e il primo piano, dove il sistema di allarme li avrebbe sicuramente bloccati.

Dai cassetti hanno prelevato il denaro appartenente una delle federazioni sportive la cui sede si trova nell’edificio. Il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro ha raccontato che “hanno superato il portone senza lasciare segni di effrazione, forse era stato lasciato aperto, e rotto le porte di ingresso ai vari piani, forzandole. Poi hanno aperto tiretti e mobili e creato un grande disordine, in cerca di non so cosa, perché non c’è niente da rubare”

“Soltanto danni e tanta rabbia”, ha detto Mauro Marrone, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana (Fci), ricordando che in questo periodo la sede è “ancora chiusa al pubblico, nel rispetto delle normative anti Covid-19”.

[mqf-dynamic-pdf]