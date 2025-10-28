PESCARA: LEGA, “TORNA A NUOVA VITA L’IMMOBILE DI VIA ATERNO, RESTITUITO DECORO AD AREA DEGRADATA”

PESCARA – “Torna a nuova vita l’immobile di proprietà del Comune di Pescara in via Aterno, un tempo storica tabaccheria della zona di Villa del Fuoco, trasformato in rifugio per sbandati. Grazie agli interventi di sgombero e ai lavori, voluti dalla Lega, l’area ha finalmente ritrovato decoro”.

Ad annunciarlo, in una nota, Vincenzo D’Incecco, segretario abruzzese e capogruppo del carroccio in Consiglio regionale e Maria Luigia Montopolino, capogruppo al Comune di Pescara e presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza.

“Da settembre l’immobile era stato occupato abusivamente – spiega Montopolino –. Ho sollecitato, quindi, più volte l’intervento della Polizia Municipale e degli uffici comunali competenti. Dopo settimane di segnalazioni, sopralluoghi e una riunione operativa, siamo riusciti ad avviare le operazioni di sgombero e pulizia dell’area con rimozione delle capanne abusive, sfalcio, potatura, pulizia totale e messa in sicurezza. Con una variazione di bilancio, sono stati stanziati poi anche i fondi per il rifacimento della recinzione, divelta in più punti dagli occupanti. Ringrazio moltissimo gli uffici per la disponibilità alle mie richieste e il lavoro portato avanti in questi mesi”.

“C’è chi fa conferenze stampa per denunciare il degrado – sottolinea D’Incecco – e chi invece lavora in silenzio per risolvere i problemi. Dopo le segnalazioni da parte dei residenti, ci siamo attivati e oggi l’area è stata messa in sicurezza. Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e della Lega, i luoghi del degrado vengono abbattuti e bonificati”.