PESCARA, LILT ALLA ‘MARATONA DANNUNZIANA’ CON I PROPRI VOLONTARI

PESCARA – “La Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori moltiplica anche quest’anno la propria partecipazione alla ‘Maratona Dannunziana 2021’, la classica del podismo abruzzese autunnale in programma per sabato e domenica prossimi, 2 e 3 ottobre, a Pescara. La Lilt sarà infatti presente in piazza Salotto già da domani, sabato 2 settembre, all’interno del ‘Villaggio della Maratona’, non solo con i propri volontari per informare i cittadini, ma porteremo anche i nostri medici oncologi e senologi per fare informazione nei confronti delle atlete e delle mamme dei bambini che parteciperanno alle gare. Un’attività che rientrerà nell’ambito della Campagna del ‘Nastro Rosa 2021’, che ci mobiliterà per tutto il mese di ottobre”. Lo ha ufficializzato il Presidente della Lilt – Sezione Pescara, il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt Abruzzo ricordando domani la presenza della Lilt in piazza Salotto.

“Ormai la Lilt ha siglato un gemellaggio concreto con l’atletica e con il podismo e di nuovo saremo presenti alla Maratona – ha sottolineato il Presidente Lombardo –, per portare avanti la nostra campagna a favore del connubio tra sport e salute, perché lo sport è uno degli strumenti, degli ‘stili di vita’ fondamentali per fare prevenzione contro tante malattie, a partire da quelle oncologiche. Oltre a condurre uno stile di vita sano, eliminando abitudini come il fumo delle sigarette o l’abuso di alcol, oltre a curare l’alimentazione preferendo i cibi anti-ossidanti, come frutta, verdura e olio extravergine d’oliva, noi stimoliamo la popolazione a fare sport, tanto e in maniera corretta e costante, perché l’uomo è nato per correre, non per stare seduto, una considerazione che si scontra con la realtà abruzzese in cui il 30 per cento dei bambini è in sovrappeso. Lo sport è parte integrante della prevenzione: pensiamo che oggi il 10-15 per cento della popolazione può non ammalarsi di cancro facendo sport e per questo la Lilt ha stipulato da anni protocolli d’intesa ad hoc con il Miur e con il Coni, nazionale e regionale. Poi il problema della prevenzione oncologica nel periodo Covid-19 – ha proseguito il Presidente Lombardo -: nell’ultimo anno abbiamo perso il controllo della prevenzione: tanti cittadini in Italia non hanno fatto più prevenzione, non hanno fatto più esami né visite. Oggi non conosciamo ancora il dato definitivo, ma dal punto di vista scientifico sappiamo già che cureremo pazienti con diagnosi più avanzate in termini di malattia e con meno guariti. Dobbiamo quindi premere per accelerare sulla prevenzione nelle scuole e lo stiamo facendo portando avanti i progetti con il Centro Servizi per il Volontariato e con il Rotary d’Annunzio. Per la ventunesima edizione della Maratona saremo in piazza Salotto già nel pomeriggio di domani, sabato 2 ottobre e poi di nuovo domenica 3 ottobre, dalle 8 alle 13.30, con uno stand dedicato dove faremo formazione e informazione primaria sulla prevenzione oncologica, ricordando l’avvio della Campagna del Nastro Rosa e fornendo i dettagli”.