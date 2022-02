PESCARA, LITE E ACCOLTELLAMENTO DAVANTI SCUOLA: 16ENNE IN OSPEDALE

PESCARA – Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale, a Pescara, per le ferite riportate dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite tra giovanissimi, avvenuta davanti all’Istituto tecnico Acerbo del capoluogo adriatico, nella fase dell’uscita da scuola.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione della Polizia, non avrebbe partecipato alla Lite.

L’accoltellatore, anche lui minorenne, è già stato identificato. Soccorso dal 118, il 16enne è stato trasportato in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti sanitari, ma in base alle prime informazioni avrebbe riportato una ferita non profonda e le sue condizioni non sono gravi. Degli accertamenti si stanno occupando gli agenti della squadra Mobile, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.