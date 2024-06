PESCARA: LITE IN UN BAR, UOMO ACCOLTELLATO, FERITO IL PRESUNTO AGGRESSORE

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri a Pescara, in via Nazionale Adriatica Nord, nei pressi di un bar un uomo è finito in gravi condizioni all’ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato accoltellato, al culmine di una lite ed è ora in gravi condizioni all’ospedale.

Ferito, in modo più lieve, anche il presunto aggressore, che è stato trasportato all’ospedale di Chieti. Non si conoscono al momento i motivi all’origine dell’episodio. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Compagnia.

I due uomini coinvolti, già noti alle forze dell’ordine, hanno entrambi 39 anni. Il più grave è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Avrebbero iniziato a litigare all’interno di un bar e poi, una volta all’esterno, c’è stato l’accoltellamento. L’aggressore si è allontanato ed è stato individuato poco distante; ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. La vittima, invece, è stata soccorsa sul posto dal 118. L’arma non è stata trovata.