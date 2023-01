PESCARA: LO SCI CLUB ATERNO ORGANIZZA UN BUS NAVETTA PER ROCCARASO DA DOMENICA 28 GENNAIO

PESCARA – Dopo tanta attesa, è arrivata finalmente la neve anche sull’Appennino e le attività programmate dallo Sci Club Aterno Pescara – fondato nel 1984 e unico riferimento per gli appassionati degli sport invernali dell’intera area metropolitana Pescara-Chieti – si apprestano ad iniziare con una proposta che comprende numerosi corsi: Scuola Sci Alpino Junior, Scuola Sci Alpino Adulti, Scuola Snowboard Junior, Classe Speciale Adulti, Corso Sci Alpinismo, Corso Sci Freeride. Le attività avranno inizio sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 e termineranno il 12 marzo.

Da domenica 29 gennaio (e fino a domenica 12 marzo) sarà inoltre operativo il servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso – Aremogna (Località Gravare).

Per i soci dello Sci Club Aterno Pescara sono previste tariffe speciali scontate sullo Ski pass giornaliero del comprensorio dell’Alto Sangro (impianti dell’Aremogna, di Pratello e di Pizzalto), mentre per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni la tariffa speciale per lo stagionale è di 180 euro.

Durante la stagione invernale lo Sci Club Aterno Pescara, con la collaborazione dei soci e dei partner, organizza eventi goliardici, culinari, di socializzazione e divertimento sulla neve, nel pieno rispetto dei protocolli Covid19. La partecipazione alle attività è gratuita e rientra nella quota di iscrizione annuale allo Sci Club Aterno Pescara.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dello Sci Club in via G. Chiarini 199 a Pescara, contattare il 3249582358, scrivere alla casella di posta elettronica [email protected] oppure consultare il sito internet www.sciclubaterno.it.