PESCARA: LUTTO CITTADINO MA IN SERATA CONCERTI ED EVENTI

PESCARA – Mentre Pescara è ancora sotto choc per il brutale omicidio del 17enne Christopher Thomas Luciani, e mentre tanti genitori di giovanissimi si chiedono se la città sia sicura o meno, il capoluogo adriatico si appresta a vivere un nuovo weekend estivo, con serate nei lidi ed eventi, a cinque giorni dal delitto.

Tra le iniziative principali c’è la tappa pescarese dell’Rds Summer Festival, che prende il via stasera. L’evento, gratuito ma con registrazione obbligatoria, richiamerà in città migliaia di ragazzi. Molti quelli già in fila, nonostante gli accessi aprano alle 19. Nel corso della prima serata si esibiranno Alex Wyse, Benji & Fede, Gazzelle, Leon Faun, Ludwig e Mediterraneo.

L’iniziativa si svolge allo Stadio del Mare, nel tratto di spiaggia antistante la ‘Nave di Cascella’, in pieno centro.

Rivoluzionata, per l’occasione, la viabilità, con divieti di transito e di sosta in tutta la zona.

Tanti, inoltre gli eventi in programma per il venerdì sera negli stabilimenti balneari cittadini.

Domani, oltre alla partita dell’Italia nell’ambito di Euro2024 e agli eventi sul lungomare, ci sarà la seconda serata dell’Rds Summer Festival.

A Pescara, oggi, è lutto cittadino dalle 16:30 alle 18:30, contestualmente ai funerali del giovane Christopher Thomas, che verranno celebrati alle ore 17:00 a Rosciano.