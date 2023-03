PESCARA: LUTTO NEL MONDO SINDACALE, E’ MORTO GIACOMO D’ANGELO STORICO DIRIGENTE DELLA CGIL-BANCARI

PESCARA – Lutto nel mondo del sindacato regionale. È morto il compagno Giacomo D’Angelo. Sindacalista, un vero e proprio padre e fondatore del sindacalismo Cgil dei Bancari in Abruzzo. Già segretario generale della Fisac Cgil Abruzzo, dal 1983 al 1997.

Ha collaborato a quotidiani, riviste, Rai regionale, emittenti radiotelevisive private, con articoli letterari, scritti polemici e di costume, rubriche di libri. Redattore per venti anni del periodico “Il dibattito”.

Ha pubblicato in volume: Mi dichiaro estraneo (Samizdat, Pescara 1998), Un passeggero in transito (Samizdat, Pescara 2000), “Introduzione” a Luciano Bianciardi, Un volo e una canzone (ExCogita, Milano 2002), “Introduzione” a Orio Vergani, Quando Gabriele s’innamorò di quella comica (Textus, L’Aquila 2005), Raffaele Mattioli in L’Abruzzo nel Novecento (Ediars, Pescara 2004), L’infinito di un estroso fanciullo, in Arte e Dinastia 1895-2006 (La Cassandra, Pineto 2007), L’editoria in La cultura in Abruzzo dal secondo dopoguerra ad oggi (Ediars, Pescara 2006), Editoria assistita in Tipografia e editoria in Abruzzo e Molise (Rubbettino, Soveria Mannelli 2007) e Cantastorie della Rivoluzione. Nâzim Hikmet – Joyce Lussu – Velso Mucci (Solfanelli, Chieti 2008).

Sarà possibile dare un ultimo saluto a Giacomo D’Angelo nella sede della Cgil di Pescara (Via Benedetto Croce, 108) dove dalle ore 16.00 sarà allestita la camera ardente.