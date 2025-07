PESCARA: LUTTO PER SCOMPARSA DEL PROF AGOSTINO CONSOLI, DIRETTORE UOC ENDOCRINOLOGIA

PESCARA – Lutto a Pescara per la morte dello stimato Agostino Consoli, professore ordinario di Endocrinologia e direttore del Centro di Ricerca Clinica del Centro studi e tecnologie avanzate. presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara nonché, dal 2014, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della ASL di Pescara.

La direzione strategica della ASL di Pescara esprime, “a nome dell’Azienda ed in particolare della UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche, profondo cordoglio. Il legame del professor Consoli con la nostra Azienda è stato lungo e profondo: oltre vent’anni di collaborazione caratterizzati da un impegno costante nella cura dei pazienti, in particolare nell’ambito della diabetologia, sin dai primi incarichi professionali e gestionali.

Lo ricordiamo come una figura di straordinaria competenza scientifica, stimato in ambito internazionale, ma anche di grande umanità e disponibilità. Ha saputo coniugare la qualità dell’assistenza clinica con una particolare attenzione al territorio, promuovendo l’adozione di strumenti informatici per una gestione più efficiente e integrata della patologia diabetica.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità professionale e tra i pazienti che ha accompagnato con attenzione, ascolto e dedizione. Alla famiglia, ai colleghi e agli allievi va il nostro più sentito pensiero di vicinanza in questo momento di dolore.