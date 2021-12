PESCARA, M5S: “TREMILA NUOVI POSTI AUTO A PAGAMENTO DAL 2022”

PESCARA – L’istituzione di 3 mila nuovi posti auto a pagamento, a partire dal 2022, sarebbe oggetto di una presunta delibera del Comune di Pescara: a lanciare l’allarme è il capogruppo M5S Erika Alessandrini dopo l’audizione in Commissione Finanze delle società partecipate del Comune di Pescara, per la revisione annuale della loro gestione, tra cui Pescara Multiservice, con l’analisi del piano industriale per il prossimo anno.

“Il consigliere di Forza Italia, Alessio Di Pasquale – riferisce la Alessandrini – ha annunciato che se il bando dell’Area di Risulta dovesse andare a buon fine, Pescara Multiservice, per compensare i mancati incassi dei quasi 3.000 stalli a pagamento che saranno ceduti ai privati, avrà nuovi posti auto da gestire dislocati in più zone della città”.

“Il che vuol dire – secondo quanto sostiene la Alessandrini – una nuova stangata per i pescaresi che, oltre a pagare 9 euro al giorno al privato che gestirà l’Area di Risulta, vedrà 3.000 posti auto a pagamento nuovi di zecca in altre zone della città”.