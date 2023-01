PESCARA, MALORE MENTRE GIOCA A PADEL: MUORE A 63 ANNI GIULIANO NAPOLETANO

PESCARA – Morto mentre stava giocando a padel.

La tragedia, ieri sera, si è consumata al centro sportivo PescaraDue di strada del Palazzo: Giuliano Napoletano, 63 anni di Montesilvano, è stato stroncato da un malore in campo, sotto gli occhi increduli dei compagni di gioco. I soccorsi sono scattati subito, ma non c’è stato niente da fare.

L’anno che si è appena concluso è stato tragico, in città e in provincia.

A marzo, ricorda Il Centro, ha perso la vita il medico dello sport Andrea Iannetti: l’ecografista di 51 anni si è sentito male mentre si allenava nella piscina provinciale di via Volta, a Pescara. A giugno, in pochi giorni, il decesso di tre persone: il pescarese Ruggero Renzetti, 48 anni, è morto al pronto soccorso, dov’era arrivato da solo, perché non si sentiva bene. Nelle ore precedenti aveva giocato a padel. Quattro giorni dopo, è morto a Montesilvano il medico di Celano Francesco Ulanio, 47 anni: aveva da poco cominciato a correre sulla riviera. Un altro decesso l’11 giugno: il geologo Federico D’Amico, 46 anni di Spoltore, si è sentito male durante un’uscita in bicicletta a Ortona. Era sul campo di padel, invece, Matteo Pasquale Stante, stroncato il 20 ottobre scorso, a soli 32 anni, da un infarto, a Lanciano: ha lasciato la moglie, incinta.