PESCARA: MANCA AUTISTA, COMUNE SOSPENDE SCUOLABUS AI COLLI. GIAMPIETRO: “GIUNTA FUORI DALLA REALTA'”

PESCARA – “Il Comune di Pescara non riesce a sostituire un autista, assente per qualche giorno, e sospende il servizio di scuolabus che porta i bambini di Pescara Colli nelle scuole elementari di Largo Madonna e Via di Sotto”.

A denunciare la situazione in Consiglio comunale e il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro nel corso della discussione sulla consulenza d’oro di 160 mila euro proposta dalla giunta Masci per il Pnrr.

“Da ieri, 9 novembre, circa 30 bambini dei Colli non hanno più il servizio di scuolabus – si legge in una nota – perché la giunta Masci, evidentemente troppo impegnata ad elargire consulenze e a devastare viale Marconi, non ha pensato che gli autisti in servizio potessero ammalarsi, chiedere un permesso, assentarsi per qualunque motivo. Così, il Comune di una grande città come Pescara si ritrova a sospendere un servizio essenziale per manifesta incapacità amministrativa e di programmazione”.

“Il centrodestra ha trovato nel bilancio comunale il modo di destinare 160 mila euro ad una consulenza d’oro, ha trovato centinaia di migliaia di euro per il cantiere infinito di viale Marconi, ma non per assumere un paio di autisti di scuolabus, anche per superare l’insufficienza del servizio, visto che per le scuole a tempo pieno il servizio copre solo l’entrata, mentre per l’uscita da scuola i genitori devono arrangiarsi. Pescara non si merita queste figuracce, e i pescaresi non meritano di essere amministrati con questa arroganza e con questa distanza dalla realtà”, conclude Giampietro.