PESCARA: MANO NELL’IMPASTATRICE, DONNA FERITA IN UN BAR

PESCARA – Infortunio sul lavoro questa mattina in un bar-pasticceria di Pescara dove una donna è rimasta ferita dopo che, per cause da accertare, una mano le è rimasta incastrata in un’impastatrice.

Soccorsa dai sanitari del 118 è stata stabilizzata sul posto e subito dopo trasportata all’ospedale civile in ambulanza con trauma da schiacciamento alla mano.