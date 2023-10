PESCARA, MARATONA DANNUNZIANA: AL VIA DOMANI TRA GARE ED INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

PESCARA – “Si corre domani la 23esima edizione della Maratona dannunziana, la classica d’autunno che quest’anno vede scendere in campo ben 2mila atleti impegnati nella Maratona, nella mezza Maratona e nelle altre manifestazioni collaterali che faranno da cornice alla corsa podistica agonistica circuito Uisp. La chiusura al traffico delle strade interessate dal percorso, quasi completamente concentrato sulla riviera nord e sud, scatterà alle ore 8 e la partenza dei podisti è prevista per le 9.30, con l’invito alla cittadinanza a partecipare a quella che è una grande festa dello sport e della solidarietà”.

Lo ha ricordato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli in riferimento alla partenza domani, domenica 22 ottobre, della 23esima edizione della Maratona dannunziana. Ad affiancare l’evento sportivo ci saranno le associazioni di volontariato che saranno in piazza con le proprie iniziative, ossia la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, da dieci anni partner morale dell’evento, e Isav, Angsa Abruzzo Ets, Aism, Anfass, Associazione Parkinson Abruzzo Onlus.

“La Maratona dannunziana è una manifestazione in costante crescita – ha detto l’assessore Martelli – l’unico evento che si è svolto anche durante il Covid e per il quale abbiamo superato mille difficoltà e mi sono assunta delle responsabilità importanti pur di consentirne lo svolgimento in quei mesi difficili supportando un’associazione che meritava massimo sostegno. E ogni anno la manifestazione si è arricchita della collaborazione di decine di associazioni che parlano di sport, di prevenzione, di salute e di inclusione. Quest’anno il primo elemento di novità è il Villaggio della Maratona inaugurato con il classico taglio del nastro, per ospitare gli eventi collaterali alla gara podistica”.

E domani, domenica 22 ottobre, sarà la giornata delle gare: alle 9.25 partenza da piazza Salotto dei Pattinatori Fitness; alle 9.30 partenza della Maratona e della Mezza Maratona, gare agonistiche; alle ore 10 partenza della Ten & Half, 10,5 chilometri non competitiva e Camminata metabolica.

“Immutato il percorso di gara – ha ripreso l’assessore Martelli – ovvero: partenza da piazza Salotto, via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Matteotti, Ponte del Mare, lungomare sud Papa Giovanni XXIII, viale Primo Vere, viale Alcione-Comune di Francavilla al Mare, giro di boa ritorno sulla riviera sud, di nuovo Ponte del Mare, lungomare nord, via della Riviera, via Aldo Moro-stabilimenti Brigantino e Voglia di Mare su Montesilvano, giro di boa, e ritorno sulla riviera nord, via Leopoldo Muzii, via Regina Margherita e piazza Salotto, dove si fermerà chi correrà la mezza maratona”.

“Per gli atleti impegnati nella Maratona, invece, il percorso prosegue con altri due giri su via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Matteotti verso nord, via della Riviera, via Aldo Moro, giro di boa, riviera nord via Muzii e via Regina Margherita. Ovviamente le strade impegnate nella corsa, già contrassegnate con i numeri in azzurro per agevolare il passaggio degli atleti, saranno chiuse al traffico a partire dalle 8 e chiediamo la pazienza e la collaborazione dei cittadini, a partire dai residenti, per trascorrere insieme una domenica di festa all’insegna dello sport”, ha spiegato Martelli.

Tutte le Associazioni presenti in piazza svolgeranno due giorni di formazione sui temi della prevenzione, della salute e dello sport e la Lilt, in particolare, raccoglierà anche le prenotazioni delle donne che vorranno aderire al mese del Nastro Rosa per la prevenzione dei tumori della mammella e beneficiare dello screening gratuito negli ambulatori di Casa Lilt in via Rubicone con le visite che andranno avanti sino a dicembre.