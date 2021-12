PESCARA, MARCIAPIEDI A SAN SILVESTRO: APPROVATO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

PESCARA – Un intervento di riqualificazione dei marciapiedi a San Silvestro che renderà più scorrevole e sicura anche la viabilità in una zona particolarmente delicata.

E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo esecutivo che, nei prossimi mesi consentirà di avviare il cantiere nel tratto di strada comunale San Silvestro, compreso tra Strada Vicinale Fonte Locca e via Susini.

Il rifacimento avrà un costo di centocinquantamila euro frutto di stanziamenti con risorse proprie dell’ente allocate con variazione apposita.

“Si tratta di opere attese da tempo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Albore Mascia – che riusciamo a realizzare anche di concerto con l’assessore Eugenio Seccia che ha reperito le somme necessarie all’interno del bilancio. Questo progetto è un primo stralcio e ci consente di intervenire con urgenza proprio sul tratto di strada che versa nelle condizioni peggiori. Sia il manto stradale che i marciapiedi sono in stato di avanzato degrado e c’è assoluta carenza di segnaletica orizzontale, perciò abbiamo deciso di avviare almeno una prima parte delle opere in modo da stringere i tempi per un programma di riqualificazione complessivo”.