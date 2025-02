PESCARA – Segnalazioni a Pescara per marciapiedi pericolosi in alcuni tratti di Viale Kennedy.

In particolare – viene segnalato a questo giornale – i tratti in questione sono quelli in cui le radici degli alberi rendono sconnesso il percorso, con relativi pericoli per i pedoni.

Le stesse problematiche non riguardano – ovviamente – soltanto Viale Kennedy: anche sul lungomare, ad esempio, si trovano alberi le cui radici hanno “alzato” i marciapiedi.