PESCARA: MARINELLI (PD), “EX CONSIGLIERE LEGHISTA INNEGGIA ALLA DECIMA MAS, DICIAMO NO A NOSTALGICI”

PESCARA – “Forse in crisi di visibilità dopo aver mancato la rielezione al Comune a Pescara, l’ex consigliere della Lega Armando Foschi ha pubblicato stamattina su Facebook una sua immagine in puro stile Vannacci: ostenta sul volto una mascherina con il logo e il nome della Decima Mas, la famigerata divisione della Repubblica di Salò che ebbe come comandante il futuro golpista Junio Valerio Borghese e che si macchiò di crimini di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Chissà cosa ne pensano Forza Italia e Carlo Masci, che è ancora sindaco anche grazie ai suoi voti”.

Così, in una nota, Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo.

“Sappiano Foschi e tutti i nostalgici di epoche fortunatamente tramontate che il Partito Democratico difenderà con i denti i valori dell’antifascismo. Siamo contro chi inneggia alla Decima Mas, contro gli squadristi dentro e fuori dal Parlamento, contro le farneticazioni di Vannacci e contro chi celebra con francobolli i gerarchi fascisti. A chiunque con nostalgia continua ed evocare gli anni tragici del Ventennio, vogliamo ricordare che la Costituzione italiana è una costituzione antifascista e che questa è la regione della Brigata Maiella, simbolo nazionale della lotta partigiana. Trovino pace”, conclude Marinelli.