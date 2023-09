PESCARA: MASCI OSPITE IN CINA PER RAPPRESENTARE L’EUROPA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CULTURA

PESCARA – Dal 20 al 26 settembre 2023, il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato ospite della città di Fuzhou,città di otto milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Fujian, estesa 122mila kmq, in Cina.

Cinque giorni durante i quali la città di Pescara è stata ospite, quale unica citta d’Italia e d’Europa,

dell’International Friendship Cities Cultural Festival.

Un’investitura importante che ha permesso al primo cittadino del capoluogo dannunziano di confrontarsi con i sindaci provenienti da altre 7 città di Stati Uniti, Argentina, Brasile, Panama, Nepal e Laos, oltre che di Fuzhou. Nel corso della cinque giorni cinese, sono stati affrontati diversi temi, a partire da quelli della cultura e dell’inclusione nelle varie città.

Un focus nel quale i rappresentati delle varie realtà mondiali hanno potuto esporre

le modalità di sviluppo delle proprie attività culturali e inclusive. Sono stati analizzati anche altri

aspetti riguardanti le città come, ad esempio, il verde urbano, l’ambiente, il cambiamento climatico,

la digitalizzazione, la mobilità sostenibile, per dare servizi sempre migliori ai cittadini. E ancora,

approfondimenti sulla sanità e sugli aiuti alle fasce deboli delle popolazioni. Il Sindaco Masci, ha

messo in evidenza tutte le iniziative che il Comune di Pescara sta portando avanti su ogni singola

tematica. Inoltre, il primo cittadino, ha proposto di creare un gruppo di collegamento via web tra le

città presenti, in modo da potersi scambiare le buone pratiche utili ad essere di supporto alle persone. Uno scambio di idee che prendono vita in altre realtà e che possono essere riportate all’interno

di ogni comunità.

In particolar modo, Pescara e Fuzhou possono approfondire e ampliare il discorso

del verde urbano. Il Comune adriatico può contare sui 64 parchi cittadini, la pineta dannunziana e

altre aree che rendono la città “verde” e accogliente, Stesso discorso per il capoluogo cinese, che

rientra in una delle province più verdi di tutta la Cina. Il Verde urbano è già stato tema di confronto

in occasione del viaggio in Israele, con il quale sono già avviati i rapporti per un partnership su questo tema. In conclusione, Pescara dimostra ancora una volta di essere una città dinamica, molto apprezzata, che accoglie varie culture e che basa il proprio progresso sul confronto con altre realtà,

con le quali scambiare buone pratiche, per costruire una città sempre più moderna, inclusiva, verde

e sostenibili.