PESCARA: MASCI, “SI SONO CONFRONTATE DUE VISIONI DI CITTA’, ELETTORI HANNO FATTO VINCERE IL FARE”

PESCARA – Incontro stampa, la prima da sindaco rieletto, per Carlo Masci, che guiderà il Comune di Pescara per altri tre anni, cioè fino alla nascita della Nuova Pescara prevista nel 2027, quando appunto si tornerà nuovamente alle urne.

Il primo a prendere la parola è stato l’onorevole Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia: “Questa città cinque anni fa sembrava immobile, dopo cinque anni i cittadini hanno riconfermato Masci perché vedono i cambiamenti positivi che ci sono stati. Carlo non manca certo di decisionismo e di desiderio di cambiare le cose. Questa è la vittoria di una persona perbene”.

Poi il presidente della Regione, Marco Marsilio, rivolgendosi direttamente al sindaco: “Questo è l’applauso che meritavi e che noi aspettavamo di poter finalmente liberare dopo tanto tempo”, ha detto il governatore.

“Io, caro Carlo, non vedo l’ora di salire sul primo filobus che passerà sulla strada parco”, ha concluso Marsilio riferendosi a una delle opere in cantiere.

Infine il primo cittadino, che ha voluto rivolgere “un grandissimo grazie a coloro che sono stati con me in questo consiglio comunale per i cinque anni che abbiamo trascorso, perché sono stati anni difficili in cui ciascuno di noi è stato messo a dura prova, ma abbiamo retto benissimo, tutelato la città, protetto i cittadini e rilanciato Pescara. La campagna elettorale non è stata semplice, con molte accuse personali, ma tutti sono stati indispensabili per la vittoria e ognuno di loro è nel mio cuore”.

E ancora: “Un’emozione fortissima, non era mai successo che un sindaco venisse rieletto al primo turno. Abbiamo vinto tutti insieme, grazie alla mia squadra e a tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo risultato. Accompagnerò la città verso la nascita della Nuova Pescara”. E ha aggiunto: “L’obiettivo che ci siamo posti è di far diventare questa città sempre più bella. Questa è la vittoria di una città che ha detto sì, mettendo da parte i no. Mai come questa volta si sono confrontate due visioni di città. Gli elettori hanno fatto vincere il fare, hanno fatto vincere il coraggio. Chiunque viene in questa città si trova bene e riesce ad amarla perché ci si riesce a immedesimare”. Per Masci è stata “premiata un’amministrazione che ha fatto e che si è misurata con le cose che ha realizzato”.