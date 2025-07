PESCARA: MASTRANGELO, “LA GIUNTA REGALA 8MILA EURO PER UNA SFILATA DI CANI E IGNORA IL RANDAGISMO”

PESCARA- «Prendo atto che per il secondo anno consecutivo la Giunta Comunale (questa volta congelata) stanzia ben 8.000 euro di soldi pubblici dei cittadini per la manifestazione “Miss Mister Dog”, una manifestazione con cantanti, comici e ballerini condita da una imbarazzante sfilata di bellezza per cani, sottraendo questo denaro al fondo per il randagismo e le colonie feline»: così Claudio Mastrangelo, pescarese della direzione nazionale del Partito Democratico, riguardo alla rassegna “Miss Mister Dog” col patrocinio e il contributo economico del Comune di Pescara.

«Non possiamo rimanere in silenzio – continua Mastrangelo – di fronte a un’amministrazione che ancora nel 2025 finanzia manifestazioni che trattano gli animali domestici come trofei da esposizione o ancora peggio come pretesto per l’utilizzo improprio del denaro pubblico. L’assessore Pignoli dovrebbe infatti sapere che quel finanziamento è illegittimo in quanto il regolamento comunale vieta il patrocinio e il finanziamento di tali manifestazioni se non organizzati da associazioni che si occupano di benessere animale e sono regolarmente iscritte al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. La “Community Pet”, l’associazione organizzatrice dell’edizione di quest’anno, né si occupa di questi temi né risulta iscritta al RUNTS, come denunciato dall’associazione ARCI Tutela Diritti Animali presieduta da Gabriele Bettoschi. Risulta anche singolare e meritevole dell’attenzione pubblica che ogni anno questa manifestazione sia organizzata da un’associazione diversa, riconducibile tuttavia sempre alla stessa persona fisica».

«È immorale – conclude l’esponente del PD – che vengano usati 8.000 euro dei contribuenti, che dovrebbero servire a risolvere il problema del randagismo, per finanziare uno spettacolo con comici, cantanti e ballerini, peraltro con poca trasparenza sulle procedure amministrative. Mi adopererò per sostenere con ogni mezzo chiunque si impegnerà per bloccare questo sperpero di denaro e questa immorale lesione dei diritti degli animali, in una città che peraltro ancora è priva di un canile, e invito i cittadini pescaresi a giudicare con severità l’azione amministrativa di questa giunta inadatta e pericolosa».