PESCARA, MINACCIA DI TAGLIARE LA GOLA AD ADDETTO MISURAZIONE TEMPERATURA: DENUNCIATO

PESCARA – Ha tentato di sottrarsi al controllo minacciando un incaricato alla misurazione della temperatura corporea di tagliargli la gola con un coccio di bottiglia.

È successo all’ingresso della stazione centrale di Pescara dove un cittadino pakistano di 24 anni è stato denunciato dagli agenti della Polfer.

Prosegue l’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo: il bilancio dell’ultima settimana conta in totale 2 arresti, 5 indagati, 2.690 persone controllate, 259 pattuglie impegnate in stazione, 57 servizi a bordo treno con 119 treni presenziati e 12 contravvenzioni elevate.