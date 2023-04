PESCARA – C’è anche un’ipotesi di abusi sessuali nel calderone di aggressioni, risse e violenze che ha portato il questore di Pescara Luigi Liguori a disporre otto Daspo Willy e la chiusura di un locale di Pescara vecchia. Lo riferisce il Messaggero precisando che sono in corso indagini della Procura della Repubblica.

Si cercano in particolare, attraverso identificazione dei presenti, testimonianze e analisi dei filmati di sicurezza, riscontri a quanto raccontato nell’immediatezza dalle minori, che agli agenti intervenuti per un controllo sono apparse in condizioni di marcata alterazione dovute all’assunzione di alcol e forse di altro.

Tra gli eccessi della movida c’è quello della somministrazione non occasionale di alcolici a minorenni. Un mercato clandestino che emula le dinamiche dello spaccio di stupefacenti e un sistema di vedette per allertare tempestivamente ed avventori in caso di controlli.

Il sistema, secondo il Messaggero, complica notevolmente il lavoro degli investigatori perché si affianca ai stratagemmi per aggirare il divieto di somministrazione di alcol agli under 18: dall’acquisto delle consumazioni da parte di adulti compiacenti all’esibizione di documenti presi in prestito da amici, fino all’introduzione nei locali di bottiglie acquistate fuori.