PESCARA: MOLESTA CLIENTI RISTORANTE NELLA ZONA DELLA MOVIDA, ARRESTATO VENDITORE AMBULANTE

PESCARA – E’ entrato in un ristorante all’interno del mercato coperto di piazza Muzii, nel cuore della movida pescarese, con oggetti da vendere ai clienti del locale. Mentre girava tra i tavoli con la mercanzia, però, si è rivolto agli avventori del ristorante con atteggiamenti molesti e offensivi. Il titolare lo ha invitato ad uscire dal locale ma la risposta del venditore ambulante, in evidente stato di ubriachezza, è stata furiosa.

E’ stata avvisata, quindi, la centrale operativa della Questura che ha fatto intervenire sul posto il personale impiegato nei servizi che vengono programmati durante il fine settimana per garantire la sicurezza nelle zone della città con la maggiore concentrazione di locali pubblici e bar.

Per bloccare l’uomo, sempre più aggressivo, è stato necessario anche l’intervento di una volante il cui personale è stato costretto ad utilizzare lo spray al peperoncino per riuscire a contenerlo e trasportarlo in sicurezza in Questura.

All’interno degli uffici di polizia, F.S. 36 anni, di origine senegalese, ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti che durante la colluttazione hanno riportato contusioni agli arti superiori guaribili in 5 giorni. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.