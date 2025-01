PESCARA: MONITO DELLA CGIL, “SPOSTARE LA SEDE DI AMBIENTE SPA O SARA’ PROTESTA”

PESCARA – “Mancata risoluzione del problema delle sedi di Ambiente SpA, situate in prossimità del depuratore e con spazi inadeguati per il rimessaggio mezzi”.

Lo denuncia la Fp Cgil di Pescara, annunciando che “in mancanza di risposte tangibili nei prossimi giorni” verrà ripristinato lo stato di agitazione e, contestualmente, verranno promosse proteste e sit-in presso gli uffici di Ambiente SpA e davanti al Comune di Pescara.

“Nonostante una battaglia ormai pluriennale e a dispetto delle numerose iniziative della Fp Cgil per chiedere lo spostamento della sede Amministrativa e di quella Operativa, situate a pochissimi metri di distanza dal depuratore con conseguenti rischi elevati per la salute dei lavoratori, nonché la richiesta di soluzione per spazi stretti e angusti del Piazzale rimessaggio mezzi (Ricicleria), nessun risultato, ad oggi, è stato ottenuto” sottolinea il sindacato.

“Chiediamo alla Società Ambiente SpA e alle Istituzioni locali – afferma il segretario generale della Fp Cgil Pescara, Massimo Di Giovanni – di tradurre gli impegni presi e sottoscritti, anche in sede Prefettizia, in fatti concreti e con azioni mirate. Per questo non ci fermeremo e continueremo a batterci, insieme ai lavoratori, affinché si realizzi il trasferimento delle sedi in luoghi idonei per permettere ai lavoratori di lavorare in sicurezza per la loro salute”.