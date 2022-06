PESCARA, MORSA DA CANE SUL LUNGOMARE: BIMBA DI 2 ANNI IN OSPEDALE

PESCARA – Una bambina di due anni mezzo è finita in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stata azzannata da un cane di grossa taglia, sul lungomare di Pescara, nella zona centrale della città.

Secondo le prime informazioni, l’animale, un Amstaff, era con la padrona, al guinzaglio, quando per cause in corso di accertamento avrebbe morso la bimba, che era a passeggio con la madre.

Soccorsa dal 118, la piccola è stata trasportata in pronto soccorso: ha riportato ferite profonde al naso e alle labbra, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che si sta occupando di raccogliere le testimonianze e di ricostruire l’accaduto. Intervenuto anche il servizio veterinario della Asl, per tutti gli accertamenti del caso.