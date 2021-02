PESCARA: MORTO GIUSEPPE QUIETI, EX PARLAMENTARE DC, PROTAGONISTA DELLA PRIMA REPUBBLICA

PESCARA – Pescara piange Giuseppe Quieti, giornalista e parlamentare della Dc, morto all’età di 84 anni Giornalista e politico pescarese, è stato uno dei pilastri della Democrazia cristiana abruzzese e pescarese durante i decenni in cui ha avuto ruoli ed incarichi nel mondo politico.

I funerali si terranno nella chiesa del Cristo Re in via del Santuario lunedì primo marzo alle 15. Lascia la moglie e due figlie.

Per tre legislature è stato eletto deputato alla Camera dei deputati per la Democrazia Cristiana, dal 1976 al 1987.

Durante il suo mandato parlamentare è stato segretario della Commissione Industria, Commercio, Artigianato e Commercio Estero; componente della Commissione Trasporti, della Commissione Inquirente, della Commissione Lavoro, della Commissione Partecipazioni Statali, della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, della Giunta delle Elezioni e della Commissione Bicamerale di indagine sulle forniture militari.

È stato responsabile nazionale della Democrazia Cristiana per il settore Previdenziale.

Il sindaco Carlo Masci lo ha ricordato con un post su Facebook: “Oggi è un giorno tristissimo per Pescara. Ci ha lasciato l’On. Giuseppe Quieti, per tutti Peppino, una gentiluomo d’altri tempi, una persona perbene, un Politico di altissima qualità, un protagonista assoluto della crescita esplosiva della nostra città nel dopoguerra, un uomo dalle grandi visioni, di una disponibilità unica, di un’umanità vera, di un’umiltà incredibile, di una sensibilità particolare. Ancora oggi lo sentivo, interessato alla città, guardava sempre avanti con un entusiasmo da innamorato di Pescara. Una grande perdita per noi, per tutto l’Abruzzo. Un forte abbraccio ai familiari”.

Scrive in una nota il segretario regionale dell’Udc Abruzzo, Enrico Di Giuseppantonio.

“Con Giuseppe Quieti se ne va un uomo che ha messo passione, competenza e cultura in ogni passo della sua vita professionale e politica. Se ne va anche un pezzo decisivo e importante della storia politica di Pescara e dell’Abruzzo. Quieti è stato un protagonista della DC, un uomo concreto, che ha saputo essere uno dei principali interpreti di importanti trasformazioni infrastrutturali della nostra regione e della sua città. Ricordo, quando ero dirigente nazionale organizzativo del Movimento giovanile , il suo impegno concreto nella formazione politica delle nuove generazioni democristiane pescaresi. Alla famiglia, a tutti i suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e dell’Udc abruzzese, dei comitati provinciale, comunale e del gruppo consiliare del comune di Pescara”.

Download in PDF©