PESCARA: MORTO LUIGI MARILLI, ATTIVISTA NO GREEN PASS ABRUZZESE. L’AMICO, “UCCISO DAL COVID”

PECARA – Lutto a Pescara: è morto Luigi Marilli, 63 anni, geometra, uno dei leader del movimento contrario al green pas in Abruzzo, e referente territoriale di Liberiamo l’Italia, presente a tutte le manifestazioni di piazza. La causa della morte, riferisce il quotidiano il Messaggero, e molte altre testate nazionali, sarebbe quella del covid-19.

Lascia la moglie Anna Maria, i figli Antonietta e Tiberio e due nipoti. I funerali si sono svolti alle 10,30 di questa mattina nel Santuario della Madonna dei Sette Dolori a Pescara.

Si legge nella pagina di Liberiamo l’Italia: “È con un dolore indescrivibile che vi comunichiamo che il nostro amato Luigi, coordinatore regionale di Liberiamo l’Italia Abruzzo, ha abbandonato la vita terrena, lasciando un vuoto incolmabile e difficile per tutti noi da elaborare Luigi, prima che un impareggiabile coordinatore e un instancabile attivista, era un amico fraterno con un’immensa dignità, un coraggio da leone e un cuore grande, incommensurabile”.

Nel post non si fa riferimento alla causa della sua morte.

Lo fa invece nei commenti Marino Recchiuti suo amico intimo: “È morto di Covid -, scrive -, È morto un amico vero .. Mio.. che conosco da oltre 15 anni.. Che lavorava con me.. e che si sarebbe salvato se non avesse seguito le vostre ideologie anziché i consigli della sua famiglia e dei suoi amici. Una famiglia ora distrutta .. Gli amici quelli veri distrutti…Vi dovreste vergognare tutti solo a citare il suo nome. Lo avete sulla coscienza. Non ho parole ma solo profondo ribrezzo. E Le vostre idee lo hanno portato alla morte. Lui ha sbagliato ma era una persona splendida e gli posso perdonare tutto. Ma a chi lo ha supportato in questa orrenda visione distorta della realtà non posso perdonare nulla. Le idee si cambiano gli affetti restano e sono intrisi di dolore e rabbia”.