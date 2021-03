PESCARA: MORTO PER COVID CARMINE ANGELOZZI, RESPONSABILE AMBIENTE SPA

PESCARA – La società Ambiente Spa è stata raggiunta questa mattina dalla tragica notizia della perdita di Carmine Angelozzi, 64 anni, Responsabile operativo dei servizi dell’azienda partecipata dal Comune di Pescara.

L’uomo è l’ennesima vittima del Covid, tra le tante che questa assurda pandemia ha strappato alla vita.

Un forte sentimento di cordoglio si è subito diffuso negli ambienti della pubblica amministrazione pescarese, oltre che tra i colleghi dell’uomo.

MASCI, “PERDIAMO UOMO BENVOLUTO E SEMPRE DISPONIBILE”

Il sindaco Carlo Masci ha ricordato così la figura di Carmine Angelozzi: “La notizia della prematura scomparsa di Carmine Angelozzi mi rattrista e mi riempie di profonda amarezza. Perdiamo un uomo benvoluto, di animo gentile e sempre disponibile ad aiutare i colleghi di Ambiente Spa, azienda alla quale ha dato tutto se stesso con professionalità e con il massimo impegno nella responsabilità che aveva assunto. Come sindaco di Pescara esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari di Carmine, a nome anche di tutto il personale dell’amministrazione comunale di Pescara”.

DEL TRECCO, “COLONNA PORTANTE DI AMBIENTE SPA”

“Oggi il Comune di Pescara e Ambiente Spa hanno perso una colonna portante con la scomparsa di Carmine Angelozzi, il simbolo della dedizione al lavoro e alla sua straordinaria famiglia. Il Covid-19 lo ha colpito qualche giorno fa e, nonostante l’impegno dei medici in rianimazione, nonostante la sua lotta e la sua tenacia, Carmine è andato avanti. Ci stringiamo all’immenso dolore della sua famiglia nel ricordo dell’uomo, del lavoratore e dell’amico”.

Sono le parole dell’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco alla notizia della prematura scomparsa di Carmine Angelozzi, storico dipendente di Attiva Spa prima e di Ambiente Spa oggi, responsabile dell’organizzazione del personale.

“Straordinario è l’aggettivo che meglio racconta la personalità di Carmine – ha sottolineato l’assessore Del Trecco -. Come assessore all’Ambiente ho avuto l’opportunità di collaborare con Angelozzi e con il Direttore Del Bianco sia durante la consiliatura Albore Mascia che oggi, con il sindaco Masci, e centinaia sono state le volte che ci siamo ritrovati attorno a un tavolo o in sopralluogo, sulla città, per affrontare la soluzione ai problemi. E mai una volta l’ho sentito dire ‘non lo posso fare’, mai una volta ha fatto mancare il suo contributo propositivo e organizzativo, con l’occhio e l’esperienza di chi conosceva ogni centimetro quadrato della città e sapeva sempre darti il giusto suggerimento su come meglio organizzare il servizio. Sempre in prima linea anche durante l’emergenza Covid-19, pronto a individuare i punti di forza della città, ma anche le sue debolezze, dotato di una professionalità e lucidità d’azione incontestabili. Difficile tenerlo fermo a casa, il suo grande cruccio quando aveva scoperto di essere positivo, neanche il Covid lo ha fermato e ha continuato a lavorare in modalità smart, secondo il suo stile di iperattivismo e di abnegazione totale all’azienda e alla città con la sua amministrazione comunale. La sua scomparsa è un colpo durissimo per chi, come noi, lo ha sempre considerato ‘uno di famiglia’, una presenza costante, un’ancora di sicurezza, una roccia. Ci mancherà la sua rassicurante tranquillità anche nei momenti più critici, ci mancherà la sua esperienza, ci mancherà la sua risata sempre pronta e partecipe, ci mancheranno i mille aneddoti sulla sua bellissima famiglia che adorava, una famiglia a cui ci stringiamo nel dolore e nell’affetto, certi che Carmine ha lasciato loro un’eredità immensa di amore e di fede”.

