PESCARA: MOVIDA VIOLENTA, 19ENNE PRESA A CALCI E PUGNI DA DUE COETANEE PER MOTIVI DI GELOSIA

16 Novembre 2025 14:39

Pescara - Cronaca

PESCARA – Ancora episodi di violenza nella movida di Pescara vecchia, nonostante la contestatissima ordinanza Cenerentola che ha disposto la chiusura dei locali anticipata. Questa volta una ragazza 19enne è stata aggredita a calci e pugni da due coetanee, pare per motivi di gelosia. A riferirlo il sito di Rete8.

La ragazza, soccorsa dagli agenti, subito chiamati dalle sue amiche è stata portata in  ospedale per medicare le ferite.





La pattuglia della Volante, riferisce sempre Rete8, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccolto le testimonianze di chi era sul posto al momento del fatto.

 

