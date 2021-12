PESCARA, MOVIDA VIOLENTA. QUESTORE APPLICA QUATTRO “DASPO WILLY”

PESCARA – Il questore di Pescara applica quattro “Daspo Willy” per una lite in discoteca e per il danneggiamento di una volante della polizia .

L’art.13 bis del decreto sul “Daspo Willy”consente di vietare l’accesso ai pubblici esercizi e zone limitrofe nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di gravi disordini all’interno o nelle adiacenze di quei locali.

I due diversi episodi accaduti nella serata del 25 novembre scorso presso una discoteca di Pescara, sono stati emessi con urgenza 4 divieti di accesso alle aree urbane della “Movida pescarese”. Il primo Daspo Willy della durata di dodici mesi ha colpito un ragazzo che, uscendo dal locale dov’era stato protagonista di un’aggressione, evidentemente alterato, alla vista dell’equipaggio della Volante, ha preso ad inveire contro gli operatori sputando verso di loro e proferendo minacce e frasi denigratorie ed offensive contro le istituzioni, comportamento per cui è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia, lesioni e vilipendio.

Il secondo provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane della “movida” per la durata di dodici mesi ha riguardato un giovane poco più che maggiorenne che, approfittando del fatto che gli operatori della volante fossero impegnati nell’intervento all’interno della discoteca con l’autovettura di servizio parcheggiata davanti al locale, ha danneggiato l’auto strappando il tergicristallo del lunotto posteriore, gettandosi addosso al veicolo, tentando di aprire uno sportello e proferendo frasi ingiuriose contro la Polizia del tipo “fuck the police”. Il terzo giovane ha raccolto il tergicristalli da terra, piegandolo e spezzandolo, e poi ha inveito contro la Polizia mentre l’altro giovane riprendeva l’intera scena con il telefonino proferendo anch’egli frasi ingiuriose.

Per tali comportamenti, oltre ad essere denunciati per vilipendio della Repubblica e delle istituzioni e danneggiamento aggravato in concorso, agli ultimi due ragazzi è stato applicato il Daspo Willy per la durata di sei mesi.