PESCARA, MOZIONE FONDO INTERRUZIONE GRAVIDANZA: “APPROVATA PER COLPEVOLIZZARE CHI ABORTISCE”

PESCARA – “Un altro schiaffo alle donne arriva dalla maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Pescara: con il voto contrario di Pd, liste civiche di centrosinistra e M5s, è stata approvata infatti la mozione presentata da Fratelli d’Italia che propone di offrire incentivi economici alle donne che scelgono di non abortire, attaccando nuovamente la libera scelta e la Legge 194, e banalizza un tema così delicato nella vita delle donne. Un obiettivo, la revisione della Legge 194, esplicitata da diversi interventi di consiglieri di centrodestra. Un voto inaccettabile ed estremista, che non rappresenta i pescaresi”.

Lo affermano i consiglieri comunali del Pd Stefania Catalano, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli e Giovanni Di Iacovo e i consiglieri delle liste di centrosinistra Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, assieme al segretario provinciale del Pd Nicola Maiale ed al segretario regionale Michele Fina, dopo il voto sulla mozione di Fratelli d’Italia.

“Pescara è una città libera e non è mai stata oscurantista” sottolineano, “è un dovere costituzionale rimuovere gli ostacoli economici e materiali all’uguaglianza delle persone ed alla loro piena realizzazione: nessuno pensi però di utilizzare questo dovere per agire con una leva moralista e paternalista contro la libera scelta delle donne. Molteplici possono essere le motivazioni che spingono una donna a scegliere l’aborto: questa giunta istituisse più servizi a favore delle donne piuttosto che pensare di comprare la loro libertà di scelta con qualche decina di euro. La Legge 194 è ancora inattuata in molti suoi aspetti, con consultori da potenziare e servizi che sono stati attivati solo parzialmente: è questo il dovere delle amministrazioni locali, non fare campagne contro le donne”.

La mozione è stata fra l’altro approvata proprio nel 75 esimo anniversario del primo voto delle donne pescaresi, avvenuto il 31 marzo 1946 in occasione delle elezioni comunali.