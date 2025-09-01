PESCARA: MUORE TRAVOLTO DA ALBERO DURANTE UNA POTATURA

Travolto da un albero durante la potatura, muore uomo a Pescara

L’incidente nel giardino di un’abitazione ai Colli

PESCARA – Un uomo è morto in seguito ad un incidente avvenuto mentre erano in corso le operazioni di potatura di una palma nel giardino di un’abitazione ai Colli di Pescara.

Secondo le prime informazioni, la vittima – un parente del proprietario di casa – è stata travolta dall’albero che è accidentalmente caduto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell’uomo, e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto è al lavoro la polizia, intervenuta con la squadra volante.