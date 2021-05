PESCARA, NAIADI: LUNEDI’ SINDACATI INCONTRANO SINDACO MASCI A PALAZZO DI CITTA’

PESCARA – Lunedì 24 maggio alle 12 il sindaco di Pescara Carlo Masci incontrerà i sindacati a Palazzo di Città per parlare della vicenda Naiadi.

“I sindacati hanno chiesto l’incontro all’amministrazione comunale e ho accettato con piacere di riceverli anche perché il Comune di Pescara è disponibile a prendere in gestione le piscine Le Naiadi nella misura in cui la Regione dovesse dirci prendete in gestione l’impianto e questo perché l’ente sta facendo le sue valutazioni.C’è un contenzioso con l’Ati che ha gestito le Naiadi e che è in via di risoluzione”, ha detto il primo cittadino.

“Abbiamo avuto una settimana fa un incontro con la Regione che ha chiesto due settimane per verificare con gli uffici se il project financing possa essere portato avanti e in quali tempi e in quel caso la Regione sarebbe pronta a riaprire l’impianto anche senza il Comune di Pescara e in quel caso noi tranquillamente accetteremo le decisioni della Regione perché a noi interessa che l’impianto riapra e che funzioni e quindi siamo a disposizione del proprietario, cioè la Regione, se ci dovesse dire di prendere in gestione l’impianto per riaprirlo”.

“Sentirò lunedì le ragioni dei sindacati e mi farò parte diligente per trasferire eventuali richieste in Regione se dovesse essere la Regione a gestire l’impianto e se dovessimo essere noi come Comune – conclude il sindaco di Pescara – faremo il possibile per esaudirle sempre nella massima trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma oggi un incontro con i sindacati per parlare delle Naiadi è doveroso oltre che auspicabile”.