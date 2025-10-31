PESCARA: NASCE LA SEZIONE ABRUZZESE DELL’ASSOCIAZIONE DONNE INGEGNERI E ARCHITETTI

PESCARA – Nasce ufficialmente a Pescara la prima sezione abruzzese di AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, una realtà che da quasi settant’anni promuove il ruolo delle donne nelle professioni tecniche, valorizzando competenze, leadership e pari opportunità nel mondo dell’ingegneria e dell’architettura.

La nuova sezione di AIDIA Pescara si presenta alla città con un evento d’eccezione: la lectio magistralis della professoressa Amalia Ercoli Finzi, ingegnera, scienziata e pioniera dell’aerospazio, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica e consulente scientifica dell’ESA per la missione Rosetta, nonché Presidente Onoraria AIDIA.

L’appuntamento è inserito nel programma del FLA – Festival di Libri e Altrecose e rappresenta un momento simbolico e di grande valore per il territorio: un incontro tra scienza, cultura e impegno civile per una società più equa e innovativa.

“Con la nascita di AIDIA Pescara vogliamo creare uno spazio di rete e visibilità per le professioniste dell’ingegneria e dell’architettura abruzzesi — un luogo di confronto e progettazione condivisa – dichiara l’ing. Antonella Pallotta, Presidente della Sezione AIDIA di Pescara – siamo orgogliose di poterci presentare alla città con una figura straordinaria come Amalia Ercoli Finzi, simbolo di passione, competenza e coraggio.”

L’evento di presentazione sarà anche l’occasione per illustrare gli obiettivi della sezione, tra cui: promuovere la presenza delle donne nei settori STEM e nelle istituzioni tecniche; Collaborare con università, scuole e ordini professionali per diffondere la cultura scientifica; organizzare incontri e progetti di valorizzazione territoriale.

La lectio magistralis della prof.ssa Amalia Ercoli Finzi si terrà il 7 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Cascella del museo Cascella, all’interno del programma del FLA. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.